Expresscette de Candice : Vinaigre à l’orange maison

5 oranges non traitées

1 l de vinaigre de cidre bio

1 c. à c. de sucre

Pressez les oranges et faites blanchir la peau à l’eau bouillante pendant 2 minutes.

Mettez le jus en casserole et réduisez- le à l’état sirupeux.

Mixez les pelures et la réduction du jus avec le vinaigre de cidre et le sucre. Laissez reposer 2 jours.

Filtrez et laissez reposer une nuit supplémentaire.