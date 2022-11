Expresscette de Candice : Tourte aux épinards et poivrons

250g d’épinards

2 poivrons rouges très finement émincés

1 oignon

2 œufs entiers + 1 jaune

50g de parmesan râpé

2 fonds de pâte brisée

Faites revenir l’oignon et les poivrons dans un peu d’huile d’olive. Ajoutez les épinards et dès qu’ils sont ramollis, retirez du feu.

Mélangez les œufs au parmesan et versez le tout dans la poêle. Remuez pour bien enrober les légumes du mélange œufs / parmesan.

Etalez le premier fond de pâte dans un moule. Ne le cuisez pas. Disposez-y les légumes. Recouvrez du second fond de pâte et soudez les bords à la fourchette. A la pointe du couteau, faites de fines lignes (dans un sens puis dans l’autre pour obtenir des croisillons) dans la pâte et badigeonnez de jaune d’œuf pour la brillance. Enfournez 25 min. à 210° (th. 7).