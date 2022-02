Expresscette de Candice: Super mousse au chocolat au yaourt grec et au sucre roux

Super mousse au chocolat au yaourt grec et au sucre roux

Pour 4 personnes

Préparation : 10 min. – Cuisson : 5 min.

90g de chocolat noir / 1c. à s. de cacao non sucré (+ pour le service) / ½ c. à c. de café soluble

/ ½ c. à c. d’extrait de vanille / 2 blancs d’œufs / 1 c. à c. de sucre roux / 50g de yaourt grec.

Faites fondre le chocolat au bain-marie.

Mélangez le café, l’extrait de vanille et le cacao dans 1 c. à s. d’eau pour obtenir une pâte et

dissolvez-la dans le chocolat fondu.

Ajoutez 2 c. à s. d’eau bouillante dans le chocolat puis laissez-le tiédir.

Battez les blancs en neige bien ferme. Incorporez le sucre roux. Fouettez à nouveau.

Dans le chocolat refroidi, versez le yaourt et fouettez l’ensemble. Ajoutez une petite partie des

blancs en neige, intégrez au mélange. Ajoutez le reste des blancs et mélangez très

délicatement.

Mettez la mousse dans des petits ramequins et placez au réfrigérateur minimum 2 heures (et

jusqu’à toute une nuit).

Servez les mousses saupoudrées de cacao.