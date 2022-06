Expresscette de Candice : Sauce sucrée-salée à la pêche

175 ml de nectar de pêche + 1 c. à s. de confiture d’abricot + 1 c. à s. de sauce worcestershire

+ 2 c. à s. de sauce soja + 1 c. à s. de miel + 125 ml de ketchup + gros sel et poivre noir.

Portez tous les ingrédients à ébullition dans 1 fond d’eau. Laissez épaissir 10 min. Salez et

poivrez. Servez la sauce chaude ou à température ambiante.