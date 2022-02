Expresscette de Candice : Salade fatouche - fattoush libanaise

1 laitue type romaine émincée finement

3 tomates hachées

1 concombre coupé en dés

4 oignons de printemps

2 gousses d’ail pressées

1 bouquet de persil plat haché

Menthe fraîche

Le jus de 2 citrons

1 c. à c. de sel

2 c. à s. de sumac

1 c. à s. de mélasse de grenade

5 c. à s. d’huile

4 pains pitta pour l’accompagnement

Dans un bol, mélangez l’ail, le sel, le jus de citron, la mélasse de grenade, la moitié du sumac et 3 c. à

s. d’huile.

Dans un second bol, mélangez l’autre moitié du sumac et 2 c. à s. d’huile.

Faire cuire ou frire les pains pitta. Coupez-les en deux pour obtenir 8 pains plats puis en morceaux

pour obtenir des croûtons type chips. Badigeonnez les morceaux du mélange sumac-huile.

Faites-les soit griller au four 2-3 minutes à 200°, soit frire 1 minute dans de l’huile chaude.

Dans un saladier, mélangez les légumes et les crudités. Versez la sauce, mélangez et ajoutez les

morceaux de pain croustillants.