Expresscette de Candice : Pastilla de légumes aux dattes et aux amandes

2 pommes de terre

4 navets dorés

3 carottes

2 oignons rouges

1 branche de céleri

3 gousses d’ail

1 c. à s. de cannelle en poudre

1 c. à c. de ras el hanout

1 c. à c. de cumin

3 c. à s. de miel

50g de raisins secs

5 grosses dattes medjool dénoyautées et coupées en morceaux

75g d’amandes effilées

Coriandre au goût

8 feuilles de brick

Huile de tournesol

Faites regonfler les raisins et les dattes dans un bol d’eau tiède.

Toastez les amandes à la poêle.

Faites revenir les oignons et l’ail dans une grande sauteuse huilée et versez 1 c. à s. de miel

par-dessus quand ils sont bien tombés.

Râpez tous les légumes et ajoutez-les à la poêle avec un petit verre d’eau. Laissez mijoter 5

minutes avant d’ajouter les épices et le miel restant. Poursuivez la cuisson 5 minutes

supplémentaires.

Dans un moule rond, disposez 6 feuilles de brick légèrement huilées en corolle, garnissez de

la farce tiédie, ajoutez les amandes effilées et refermez avec 2 feuilles de brick. Fermez bien

les côtés.

Enfournez 30 minutes dans un four préchauffé à 180°.

Saupoudrez éventuellement de cannelle avant cuisson.