Expresscette de Candice: Pain perdu au fromage frais épicé

Préparation : 25 min. – Cuisson : 10 min.

Pour le pain perdu :

2 œufs / 150ml de lait / 2 c. à s. de sucre / 4 tranches de pain format petit carré / 1 c. à c. d’extrait de vanille / beurre pour la cuisson.

Pour le fromage frais :

3 c. à s. bombées de fromage frais / ½ c. à c. de cannelle / ½ c. à c. de muscade / 1 c. à s. de miel.

Préparez le fromage. Mélangez-le à la cannelle, la muscade et le miel. Réservez.

Préparez l'appareil à pain perdu en combinant dans un bol le lait, les œufs battus, le sucre et la vanille. Trempez-y brièvement les tranches de pain, recouvrez deux d’entre elles de fromage et fermez en sandwich avant de faire cuire à la poêle dans du beurre.

Servez le pain perdu bien chaud.