Expresscette de Candice: Oignons farcis à l’orientale

Oignons farcis à l’orientale

Pour 4 personnes

Préparation : 20 min.

Cuisson : 40 min.

4 gros oignons rouges

350g de haché d’agneau

2 c. à s. de sucre roux

50g de raisins secs

1 c. à c. de cumin

1 c. à c. de cannelle

Quelques tiges de coriandre

1 bol de bouillon de volaille (eau + cube)

Préchauffez le four à 190° (th. 6-7).

Epluchez les gros oignons en les abîmant le moins possible. Coupez les chapeaux et creusez

l’intérieur en faisant attention à ne pas percer le fond. Laissez un maximum de tiges pour

l’esthétisme.

Hachez la chair des oignons.

Dans un saladier, mélangez les oignons hachés, la viande, le sucre roux et les raisins.

Incorporez la coriandre ciselée, le cumin et la cannelle. Salez et poivrez. Mélangez.

Farcissez les oignons de viande.

Placez les oignons dans un plat (sans les chapeaux), versez le bouillon dans le fond et

enfournez 30 min. Ajoutez les chapeaux à 15 min. de la fin de la cuisson.