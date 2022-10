Expresscette de Candice : Marmelade de pommes aux fruits secs

Pour 6 pots de 250 g

Préparation : 40 min. – Cuisson : 12 min. – Repos : 20 min.

1,3 kg de pommes (type Belle de Boskoop), soit 1 kg net

750 g de sucre

Le jus d’1 citron

100 g de raisins secs

100 g de cerneaux de noix

100 g d’amandes décortiquées

100 g de noisettes décortiquées

400 ml d’eau

 Placez les raisins dans un bol d’eau bouillante et laissez-les gonfler 20 min.

 Hachez grossièrement les noix, les noisettes et les amandes.

 Epluchez et épépinez les pommes. Détaillez-les en dés. Placez-les au fur et à mesure dans un

grand bol d’eau froide additionnée du jus de citron.

 Dans une bassine, versez le sucre et l’eau. Portez à ébullition et laissez cuire ce sirop à feu vif

pendant environ 10 min. La consistance est idéale lorsqu’une goutte du sirop plongée dans

de l’eau froide forme une boule molle et malléable au doigt (thermomètre : 116°C).

 Ajoutez les dés de pommes. A la reprise de l’ébullition, poursuivez la cuisson 5 min. à feu vif

sans cesser de remuer.

 Ajoutez les fruits secs. Portez à ébullition et laissez cuire encore 2 min.

 Hors du feu, écumez puis mélangez. Faites le test de l’assiette et mettez en pots.