Expresscette de Candice : Gaufres de quinoa chocolatées à la courgette

100g de flocons de quinoa

1 courgette

3 oeufs

150g de noisettes

½ sachet de levure chimique

1 c. à s. d’extrait de vanille

3 c. à s. de cacao pur non sucré

2 c. à s. de sucre

6 c. à s. de lait

1 c. à s. de miel

Mixez les flocons de quinoa avec les noisettes pour les réduire en poudre pas trop fine.

Ajoutez la levure, le cacao et le sucre. Mixez.

Coupez la courgette en dés, ajoutez-la au blender. Incorporez les œufs, la vanille, le miel et le lait.

Mixez encore 1 minute.

Faites cuire en gaufrier.