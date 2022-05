Expresscette de Candice : financiers inratables

100g de farine

100g de poudre d’amandes

150g de beurre fondu

200g de sucre

1 c. à c. d’extrait de vanille

8 blancs d’œufs

Préchauffez le four à 200°.

Dans un cul-de-poule, mélangez la farine, la poudre d’amandes et le sucre. Ajoutez l’extrait de

vanille.

Incorporez le beurre fondu et l’extrait de vanille. Continuez à battre 1 min.

Montez les blancs en neige ferme et intégrez-les délicatement au mélange sec.

Versez la pâte dans un moule à cavités en silicone et enfournez 15 à 20 min. Attendez qu’ils aient

refroidis avant de démouler.