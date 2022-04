Expresscette de Candice : Energy balls au cacao et aux dattes

Energy balls au cacao et aux dattes

150g de dattes dénoyautées

150g d’amandes émondées

3 c. à c. de cacao en poudre non sucré

2 c. à s. d’eau

70g de noix de coco râpée

Mixez grossièrement les amandes avant d’ajouter les dattes et le cacao. Continuez à mixer jusqu’à

l’obtention d’une pâte granuleuse.

Ajoutez l’eau 1 c. à s. à la fois jusqu’à ce que la pâte devienne collante.

Confectionnez des boules en les roulants entre vos paumes puis roulez-les dans de la noix de coco

râpée. Conservez au réfrigérateur.