Expresscette de Candice: Coleslaw full légumes au sirop d’érable, cacahouètes et cranberries

Coleslaw full légumes au sirop d’érable, cacahouètes et cranberries



2 carottes / ½ chou blanc / ½ chou rouge / 4 c. à s. de mayonnaise / 1 yaourt grec nature / 2 c.

à c. de miel toutes fleurs ou de sirop d’érable / 2 c. à s. de cranberries séchées / 1 c. à s. de

cacahouètes grillées non salées / 1 c. à s. de graines de sésame / 1 petite poignée de persil plat

/ 1 c. à s. de vinaigre de cidre / sel et poivre du moulin.

Râpez les choux et les carottes. Mélangez-les dans un saladier.

Préparez la sauce : mélangez la mayonnaise et le yaourt grec, ajoutez le vinaigre et le sirop

d’érable, les cacahouètes grossièrement concassées au couteau et les cranberries. Assaisonnez.

Incorporez les légumes émincés dans la sauce du coleslaw en mélangeant bien.

Couvrez le saladier et laissez reposer plusieurs heures au réfrigérateur. Avant de servir,

ciselez finement le persil plat et mélangez-le intimement à la salade. Parsemez de graines de

sésame.