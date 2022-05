Expresscette de Candice : Clafoutis express aux fraises

Pour 4 à 6 personnes

Préparation : 10 min.

Cuisson : 30 min.

500g de fraises

400g de lait concentré non sucré

3 œufs

3 c. à s. de sucre

3 c. à s. de farine

1 c. à c. d’extrait de vanille

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Beurrez et sucrez un moule rond à charnière.

Fouettez tous les ingrédients (sauf les fruits).

Placez vos fruits dans le moule et versez votre appareil à clafoutis par-dessus.

Enfournez 30 à 35 min.