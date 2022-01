Expresscette de Candice: Chou mariné à la japonaise

Chou mariné à la japonaise

Préparation : 15 min. – Marinade : 2 jours – Conservation : 2 mois au réfrigérateur.

1 chou blanc

2 c. à s. de sel

5 c. à c. de sucre

500 ml d’eau

750 ml de vinaigre de riz

Quelques zestes de citron

Ôtez au chou son cœur, rincez-le et coupez-le en petits morceaux de 5 cm. Tassez les morceaux dans des petits pots, de sorte qu’ils ne se superposent pas et que le vinaigre les recouvrent parfaitement. Dans une casserole, mettez le vinaigre de riz, le sucre, le sel et l’eau. Portez à ébullition sur feu vif. Versez la préparation bouillante sur le chou, déposez quelques zestes de citron et couvrez immédiatement. Laissez reposer 2 jours au réfrigérateur ou dans un endroit bien frais à l’abri de la lumière.