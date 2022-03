Expresscette de Candice: Cake à la tisane et aux noix

125g de noix mélangées

175g de raisins secs

200g de sucre de canne

Le zeste de 2 mandarines

250ml de tisane au choix

350g de farine fermentante

1 c. à s. rase d’épices spéculoos

50g de beurre mou

1 œuf

La veille, placez les raisins et les noix, le zeste de mandarines et le sucre dans un bol. Recouvrez de tisane chaud bien infusé et laisser reposer 1 nuit.

Le lendemain, préchauffez le four à 150° (th. 5).

Dans un saladier ou un cul-de-poule, mélangez la farine et les épices spéculoos, ajoutez les fruits secs avec leur liquide de trempage. Fouettez au batteur électrique.

Ajoutez l’œuf et le beurre, battez à nouveau.

Versez la pâte (la pâte est dense, c’est normal) dans un moule à cake (beurré et chemisé de papier sulfurisé si il n’est pas en silicone).

Enfournez 1h.