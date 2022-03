Expresscette de Candice : Burgers de saumon et pois chiches, salade de courgettes rôties

Pour 4 personnes

1 darne de saumon d’environ 250g

1 conserve de pois chiches (400g) égouttés et rincés à l’eau claire

2 c. à s. de farine

1 c. à s. de lait

2 œufs

2 tiges d’oignons de printemps

Huile de tournesol

Pour la salade tiède :

2 courgettes émincées le plus finement possible

200g de feta émiettée

150ml de yaourt nature

Quelques feuilles de menthe

Sel et poivre du moulin

Poêlez très brièvement la darne de saumon et émiettez-la grossièrement.

Mixez la moitié des pois chiches. Ajoutez les œufs, le lait et la farine. Mixez. Ajoutez les pois

chiches non mixés, le saumon et les tiges d’oignons émincées. Réservez au réfrigérateur le

temps de faire la salade.

Faites chauffer de l’huile dans une sauteuse et faites-y frire les tranches fines de courgettes.

Réservez.

Sortez votre préparation du réfrigérateur et façonnez de petits burgers. Faites-les cuire dans un

fond d’huile.

Mélangez les courgettes tièdes avec la feta et la menthe. Assaisonnez.

Servez les burgers avec la salade tiède et du yaourt bien frais.