Exposition "What Were You Wearing ?" : quand l’art rend justice aux victimes d’agressions sexuelles

C’est dans l’optique de rendre justice à ces victimes et de souligner leur bravoure et leur capacité de résilience que l’exposition "What Were You Wearing ?" a vu le jour, sous l’impulsion de RISE et Spotlight Initiative – une initiative des Nations Unies œuvrant à éliminer toute forme de violences envers les filles et les femmes à travers le monde.

Selon les chiffres de l’Organisation Mondiale de la Santé, aux quatre coins du globe, ce sont 1,3 milliards de personnes, en grande majorité des femmes et des filles, qui ont déjà subi des agressions sexuelles. Notons d’ailleurs que ce chiffre ne comprend pas les possibles répétitions de ces agressions, qui sont pourtant une réalité.

C’est pour représenter ce nombre colossal que seront exposés dans la Salle des Glaces du Parlement Bruxellois 103 mannequins, vêtus d’autant de tenues portées par des survivant·es au moment de leurs agressions.

Des tenues de tous les jours, des vêtements de sport, des habits plus "chics". Des pièces de toutes les tailles, de toutes les couleurs. Des vêtements d’adultes, et parfois même d’enfants. L’exposition permet de visualiser l’ampleur dévastatrice des agressions à caractère sexuel, qui n’épargnent personne.