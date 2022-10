Exposition URBEX à l’Abbaye d’Aulne, des lieux à l'abandon qui émerveillent

Au cours de l’exposition, le visiteur est projeté dans l’univers singulier de chaque photographe, transporté d’une usine désaffectée à un vieux manoir, en passant par la grande salle d’un château ou par des thermes à l’abandon.

La photographie URBEX séduit par le mystère qui s’en dégage, comme si la désertion de l’homme rendait ces lieux à la fois paisibles et sinistres. Pour ces amateurs d’endroits délaissés, le plus grand respect est de mise, la philosophie de chaque membre est de préserver le lieu tel qu’il apparaît durant l’exploration, et d’en retracer l’histoire.

L’exposition est aussi un moment de rencontre et d’échange avec les photographes du collectif. Le vernissage le 28 octobre prévoit divers ateliers d’initiation à la technique photographique utilisée en situation réelle et des démonstrations de traitement par les logiciels Photoshop et Lightroom.

Informations pratiques

Entrée gratuite

Ferme de l’Abbaye d’Aulne

Rue Émile Vandervelde 279 – 6534 Thuin