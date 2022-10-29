Виставка "Українка" в Українському хабі у Брюсселі | Exposition "Ukrainka" au Hub Ukrainien à Bruxelles

В Українському хабі громадянського суспільства відбулося відкриття виставки "Українка". Виставка організована за ініціативи Маршалки Сейму Республіки Польща Ельжбети Вітек і є частиною заходу у рамках візиту жiнок-спікерів Парламентів Європейського Союзу.

Композицїя представляє серію фото українських мужніх жінок і дітей в Україні:

"Виставка "Українка" показує різні ролі жінок, які вони виконують у ці трагічні часи в Україні. Обличчя матерів, солдатів, волонтерок і артисток нагадують нам про цей кривавий конфлікт. Виставка закликає пам’ятати про нашу європейську відповідальність на допомогу Україні, що зараз мужньо бореться з російським агресором".

Ми зустрілися з Ганною,яка нам розповіла про виставку Запис.

Виставка "Українка" відкрита до 3 листопада. Вхід вільний у приміщенні Українського хабу.