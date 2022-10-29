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Ukraine - Україна

Виставка "Українка" в Українському хабі у Брюсселі | Exposition "Ukrainka" au Hub Ukrainien à Bruxelles

il y a 51 minutesTemps de lecture1 min
Par Catherine Tonero

В Українському хабі громадянського суспільства відбулося відкриття виставки "Українка". Виставка організована за ініціативи Маршалки Сейму Республіки Польща Ельжбети Вітек і є частиною заходу у рамках візиту жiнок-спікерів Парламентів Європейського Союзу.

Композицїя представляє серію фото українських мужніх жінок і дітей в Україні:

"Виставка "Українка" показує різні ролі жінок, які вони виконують у ці трагічні часи в Україні. Обличчя матерів, солдатів, волонтерок і артисток нагадують нам про цей кривавий конфлікт. Виставка закликає пам’ятати про нашу європейську відповідальність на допомогу Україні, що зараз мужньо бореться з російським агресором".

Ми зустрілися з Ганною,яка нам розповіла про виставку Запис.

Виставка "Українка" відкрита до 3 листопада. Вхід вільний у приміщенні Українського хабу.

L'exposition "Ukrainka" a été inaugurée au Centre de la société civile ukrainienne. L'exposition est organisée à l'initiative de la présidente de la Diète polonaise (chambre basse du parlement) Elzbeta Witek dans le cadre de la visite des femmes présidentes des parlements de l'Union européenne.

Nous avons rencontré Hanna, qui nous en dit plus sur cette exposition présentant une série de photos de femmes et d'enfants ukrainiens courageux en Ukraine:

"L'exposition "Ukrainka" montre les différents rôles que jouent les femmes en ces temps tragiques en Ukraine. Les visages des mères, des soldats, des volontaires et des artistes nous rappellent ce conflit sanglant. L'exposition nous invite à nous souvenir de notre responsabilité européenne d'aider l'Ukraine, qui lutte maintenant courageusement contre l'agresseur russe". 

L'exposition "Ukrainka" est ouverte jusqu'au 3 novembre. L'entrée est gratuite dans les locaux du Hub ukrainien.

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