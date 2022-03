Exposition sur l’histoire de la navigation à Tour et Taxis à partir du 2 avril

Les bons plans "patrimoine" de Guy Lemaire à Tour et Taxis Les ambassadeurs

L’histoire du quartier, racontée en compagnie de Guido Vanderhulst, expert en patrimoine SOCIAL, industriel et portuaire. " En 1814, le Molenbeek rural comptait 1.600 habitants. Grâce au canal de Charleroi, l’industrialisation s’y est développée. Bruxelles devient même la ville la plus industrielle du pays, au moment où la Belgique était une grande puissance économique mondiale. En 1890, 58.445 personnes habitaient ces quartiers, appelés alors " le petit Manchester belge ". Sur un site de 37ha implanté aux portes de la ville, complémentaire au port maritime et conçu dès 1892, T&T associe idéalement des fonctions jadis indissociables : la perception des douanes, l’entreposage des marchandises, le TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER, PAR VOIE D’EAU ET PAR ROUTE.