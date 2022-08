Exposition rétrospective, une décennie de créations du duo Gaillard & Claude

Le duo d’artistes français Gaillard & Claude présente leur production artistique de ces dix dernières années, en ce moment au Musée des Arts Contemporains Grand-Hornu. L’exposition A certain decade interroge notre société, ses valeurs et ses paradoxes, par des touches d’humour et d’absurde. Le duo s’approprie des techniques variées pour un résultat particulièrement éclectique : sculpture en plâtre, en polyuréthane, papier marbré, impression textile, ou encore mise en scène sont à observer dans la galerie.

Inspiré à la fois par la science des mathématiques et la sociologie, Gaillard & Claude pose un regard sur la mouvance des individus dans notre société, met en lumière ses contradictions. Dans leur série Le Groupe et la Famille, initiée en 2010, de grandes impressions de papier marbré dont chaque tirage unique résulte du fruit du hasard et de l’instant rappellent les visions provoquées par la consommation de drogues psychédéliques. Les grandes feuilles posent au côté d’un comprimé d’aspirine géant qui oppose l’instant festif aux lendemains difficiles. Fabriqués par le duo à partir de molécules de paracétamol, les cachets sont potentiellement consommables et pourraient satisfaire les besoins d’une assemblée de 200 à 300 personnes.

Le duo a également créé et installé toute une série d’instruments qui composent un orchestre silencieux, réalisé en plâtre blanc de Paris. Pourtant, on ne le comprend pas toute de suite tant les formes adoptées semblent loin d’un violon ou d’un piano, ce sont les trépieds typiques des studios de musique et salles de concert qui nous rappellent à la musique. Formellement étranges, ils s’inspirent pourtant d’instruments observés au MIM à Bruxelles.

Dans le cadre de cette exposition un dossier pédagogique est à disposition, pour accompagner les jeunes enfants et les adolescents à travers l’exposition et les mener vers une réflexion critique. Des visites guidées gratuites de l’exposition (moyennant le paiement du ticket d’entrée) sont également organisées du mardi au vendredi à 11 heures et le dimanche, à 11 et 14 heures.

Informations pratiques

Jusqu’au 18 septembre

MACS – Musée des Arts Contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Site du Grand-Hornu

Rue Sainte-Louise, 82 – 7301 Hornu