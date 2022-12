Exposition rétrospective de Marguerite Brouhon à Virton, sa ville natale

Marguerite Brouhon aurait eu 100 ans cette année. Pour célébrer cet anniversaire, le Musée Gaumais a dressé une exposition rétrospective en hommage à la peintre et poétesse qu'elle était. L’événement nous plonge dans l’univers intimiste de l'artiste.

C'est Virton qui verra naître et mourir Marguerite Brouhon. Bien que son chemin de vie se termine en Belgique il fut longtemps pointillé par de nombreux voyages qui alimentèrent sa créativité. Elle grandit dans un milieu artistique facilitant ses premières démarches créatives. Marquée par le décès prématuré de son père à seulement quarante-six ans, l'au delà et la mort se retrouvent en filigranes de ses œuvres. Toute sa vie se compose comme une "sorte de recherche juvénile du paradis perdu". Peinture tantôt naïve, tantôt surréaliste, les thèmes abordés sont multiples. Elle troquera parfois son pinceau pour un stylo, un crayon et multiplie son œuvre en poèmes, écrits et dessins.

De passage au service artistique du journal Le Soir, ou sur les planches avec la compagnie du Rideau de Bruxelles, elle finira sa vie dans cette maison aux volets bleus au bord du Ton, bien connue des Virtonais. Entourée de chats, qu'elle affectionnait tant.

Dans le cadre de cette exposition, certains de ses tableaux sont visibles dans la chapelle du Carmel de Virton spécialement ouverte pour l'occasion les 17 et 18 décembre, au 66 de la rue d’Arlon à Virton.

L'exposition est à visiter jusqu'au 7 janvier 2023, dans la Galerie du Récollet du Musée Gaumais à Virton.

Une monographie de l'artiste est à la vente à la boutique du musée.