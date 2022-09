Exposition photos nature dans le Vieux Namur du 23 au 25 septembre

Les Expos Photos Aves sont l’occasion de découvrir des sites où l’accès est parfois réservé à quelques privilégiés. Cette année, le Service Public de Wallonie ouvre les portes du Cap Nord aux exposants. A La Bourse, une salle supplémentaire sera accessible au 4e étage et ouverte sur une superbe terrasse, offrant une vue panoramique sur la place d’Armes. L’église Saint-Joseph et la Cathédrale Saint-Aubain compléteront le parcours et seront les écrins des plus belles photos nature du moment. Des stands associatifs mais aussi de matériel optique et voyage nature sont également au programme. Infos complètes via le site EXPOPHOTOS