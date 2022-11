Exposition photo : l’ordinaire toujours singulier de Céline Vermaute

Le centre Marius Staquet à Mouscron accueille à partir du 19 novembre, le travail de Céline Vermaute. La photographe, amateure peut-être, est talentueuse sans aucun doute. Il y a quinze ans, elle entame une formation aux Beaux-Arts de Mouscron, "mais la peinture ce n’était pas trop pour moi" estime-t-elle. Avec l’aide de l’un de ses professeurs qui décèle son potentiel, elle se familiarise à la photographie. L’objectif dans les mains, la photographe en herbe découvre son œil pour saisir la singularité des instants du quotidien. Pour cette première exposition, que son entourage la pousse à faire depuis longtemps, elle choisit comme couverture, cette photo du plafond de verre de l’ancienne piscine de Mouscron que le temps semble avoir transformé en marbre.

Céline Vermaute observe ce qui l’entoure, partout, tout le temps. Elle s’amuse à repérer ce petit détail qui pourrait devenir la pièce centrale d’une photographie. Comme ces deux pigeons sur un pylône qui forme une composition originale et l’incite à s’arrêter sur la route pour son travail. Ce goût du détail l’entraîne souvent à capturer de près, la mouscronnoise aime créer un nouveau sens par un angle original. Nourrie par sa sensibilité, elle adore le noir et blanc : "je trouve qu’il confère plus d’émotion" mais ne boude pas pour autant les couleurs.

Cette exposition et son fil rouge nous entraîne sur "le parcours de la vie". On y voit les fissures, les failles mais aussi ce qui les colmate. Ainsi dans la galerie, des murs d’hôpital, là où le bât blesse croisent la Nature, celle qui répare…