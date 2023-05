Exposition photo : des animaux marins perchés dans les arbres à Silly

"Silly Silence", ce sont des photographies grand format, accrochées dans les arbres du bois de Silly, en Hainaut, jusqu’au 29 septembre 2023. Cette année, ce sont les fonds marins qui sont représentés par les clichés de Jean-Marie Ghislage. Le photographe carolo, connu dans le monde entier, nous a emmenés découvrir ses œuvres.

Renouer des liens avec la nature

A première vue, le contraste est frappant. Des requins, tantôt menaçants, tantôt intrigués, vous observent haut perchés dans les arbres hennuyers. Des clichés en noir et blanc ou en bleu profond qui viennent s’accoler au vert flamboyant de la forêt. "C’est un peu inviter l’océan dans la forêt. Et puis, c’est déjà donner le goût aux gens de retourner vers une autre façon voir l’océan et ses habitants", estime Jean-Marie Ghislage.