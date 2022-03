Exposition "les 7 péchés capitaux" à Verviers : réflexion sur le Bien et le Mal en 7 modules.

Les 7 péchés capitaux, voilà qui peut paraître rébarbatif pour le grand public mais aux yeux de la directrice du Centre Touristique de la Laine et de la Mode, Michèle Corin, le thème est tellement universel qu’il méritait bien une exposition : " c’est un thème qui parle à tout le monde, explique-t-elle, parce que concernant les péchés, que l’on soit croyant ou non, on a tous un fond de morale et l’on sait quand on fait le mal; et quand c’est le cas, on a la crainte des conséquences; c’est ce que l’on représente au travers de l’exposition avec le fil conducteur choisi qui consiste à présenter dans chaque espace réservé à un péché, deux tableaux, l’un d’un artiste de la Renaissance, et l’autre d’une artiste contemporaine, et on s’aperçoit qu’ils ont une vision des péchés à la fois différente et semblable."

L’exposition présente en effet la série gravée de Breughel l’Ancien qu’il a consacrée aux 7 péchés capitaux, face aux œuvres parfois trash d’une artiste parisienne, Amandine Urruty, elle aussi sensibilisée aux péchés capitaux qu’elle n’a pas hésité à illustrer tels qu’on les voit aujourd’hui dans des tableaux inspirés notamment de Breughel ou aux références "pop culture", réalisés en noir et blanc.