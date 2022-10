Exposition : "Le Bruit du Silence" à l’Orangerie de Bastogne, mystérieuse nature

À l’espace d’art contemporain de Bastogne, L’Orangerie accueille le travail de deux artistes belges, dont les œuvres dialoguent dans un univers mystérieux et végétal.

Danièle Aron, artiste bruxelloise enseigne le dessin depuis 30 ans à l’Académie de Dessin et des Arts Visuels de Molenbeek-Saint-Jean, et est lauréate du prix Albert Jacquemin décerné par l’École des Arts d’Ixelles. Son associée pour cette exposition, Dominique Van Den Bergh est artiste plasticienne et professeur de dessin à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Visuels de la Cambre. Toutes les deux nées dans les années 60 et amies de longue date, elles exposent conjointement pour la première fois.