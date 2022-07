Exposition Kidorama : remporte tes entrées et plein de cadeaux !

En 2022, la mode pour enfants continue à se développer comme jamais. Plus inclusive, plus écologique, privilégiant le fait-main, chaque année de nouveaux labels voient le jour. L’occasion pour le Musée Mode & Dentelle de consacrer une exposition dédiée à la mode des enfants . La première depuis 20 ans !

À travers un parcours à la fois thématique et chronologique, l’exposition Kidorama interroge la mode actuelle pour les enfants de 0 à 12 ans à la lumière de l’histoire de la mode enfantine. Plus qu’une exposition de mode, Kidorama, 200 ans de mode enfantine raconte la place de l’enfant et le développement de son individualité au sein de notre société.