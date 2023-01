Exposition Kidorama : participe au Family day

Prêt à découvrir la mode enfantine d’hier et d’aujourd’hui ? Profite de cette journée pour plonger dans des histoires amusantes et retrousse tes manches lors des ateliers créatifs. N’hésite pas à venir déguisé. C’est aussi valable pour les mamans, papas, grands-parents et tous les accompagnants ! Les plus chouettes costumes remporteront un prix.