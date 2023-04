Exposition immersive au Plein Publiek, un spectacle digne d’Hollywood à Charleroi et les Baladins du Miroir

Le studio Irma et Beyond Culture ont inauguré l’exposition immersive "Happiness. Art, a positive boost for your brain" au Plein Publiek, situé au Mont des Arts, à Bruxelles.

L’exposition, pensée par l’artiste néerlandaise Irma De Vries, se focalise sur la relation entre l’art et la santé mentale. Car oui l’art rend heureux ! Selon une étude récente de l’Organisation Mondiale de la Santé, l’art est un puissant remède contre l’humeur morose. Une théorie soutenue par une série de scanners cérébraux qui montrent la corrélation entre l’expérience artistique et l’augmentation de la dopamine, l’”hormone du bonheur”. Les activités culturelles, comme la visite d’un musée, sont donc non seulement divertissantes mais aussi saines pour le corps et l’esprit. Entrez donc dans un monde rempli de couleurs, de sons, de musique et d’interactions. Explorez des installations artistiques à 360° et découvrez comment l’art donne plus de couleurs à votre vie ! Des Salles interactives pleines de 'boost' pour votre cerveau sont à votre disposition. Hapiness est à découvrir d’urgence jusqu’au 31 juillet au Plein Publiek. Réservations : www.happiness-expo.be

Rendez-vous à l’Ancre à Charleroi pour un spectacle digne d’Hollywood, entre théâtre et cinéma, le Collectif Mensuel détourne les plus grands films américains pour nous présenter leur ''Blockbuster'', un " mashup " drôle et engagé !

Brad Pitt en chômeur sexy, Sean Penn en justicier wallon, Julia Roberts dans la peau d’une journaliste d’investigation… ''Blockbuster'' est un mashup, le montage titanesque de 1400 séquences tirées de 160 films cultes du cinéma hollywoodien. Résultat : une comédie parodique qui dénonce les dérives de notre société ultralibérale et la révolte des citoyen.ne.s face à l’austérité et ses inégalités. Sous vos yeux, les comédien.ne.s du Collectif Mensuel assurent la bande-son entre bruitages, doublages et musique live. Une incroyable performance où l’humour se conçoit comme un instrument de contestation sociale. ''Blockbuster'' est à voir jusqu’au 13 avril au Foyer Culturel de Montigny-le-Tilleul. Toutes les infos sur www.ancre.be

La nouvelle création des Baladins du Miroir, sous leur chaleureux chapiteau douze artistes circassiens, comédiens, musiciens vous emmènent dans une histoire de rencontres tantôt bienveillantes, tantôt incongrues.

Il y a des rendez-vous que l’on programme avec impatience, et puis il y a les rencontres inattendues, lorsque quelqu’un vous tend la main alors que vous en avez besoin. Pour leur 40e anniversaire, les Baladins du Miroir se sont associés à Jean-Pierre Dopagne pour explorer ces petits moments de la vie qui changent le cours de notre existence. Rendez-vous du 24 au 30 avril à Louvain la Neuve pour découvrir ''La porteuse de souffle'' le tout nouveau spectacle des baladins du miroir. Réservations : levilar.be