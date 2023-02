Exposition féline : peut-on y aller en famille ?

La vétérinaire Bénédicte Flament vous dit tout ce qu'il faut savoir sur les expositions féline. Une bonne idée de sortie en famille ou bien ces événements sont réservés aux professionnels ?

Une exposition féline est un événement ouvert au grand public où vous pourrez aller admirer les plus beaux spécimens de races de chats diverses et variées puisque ces expositions félines sont avant tout des concours de beauté.

C’est l’occasion pour les éleveurs professionnels ou amateurs, moyennant le coût d’une inscription, de présenter leurs plus beaux chats à des juges en espérant qu'ils soient reconnus et primés, ce qui est un réel plus pour la réputation de l’élevage et, il ne faut pas se le cacher, pour les perspectives économiques florissantes que cela peut représenter !