Exposition en hommage à la balle pelote à Ath

Deux activités sont à venir en parallèle de l’exposition, le dimanche en famille du 9 octobre, avec une initiation à la balle pelote suivie d’une visite d’exposition. Et pour les plus jeunes de 8 à 12 ans, il est possible de participer à un stage d’un jour (le 26 octobre et le 2 novembre) pour s’immerger le temps d’une journée dans l’histoire et la vie de ce sport.

Informations pratiques Gratuit Jusqu’au 19 novembre PALACE

Rue de Brantignies, 4 – 7800 Ath