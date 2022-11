Exposition de Renaud Perrin à Charleroi, la danse du passé

Ces deux derniers mois, le Vecteur recevait en résidence l’artiste français Renaud Perrin. Vendredi 25 novembre, la concrétisation de son travail s’expose dans le centre culturel carolo. Imprégnées de musicalité, ses œuvres se mélangent à l’univers du Pays Noir. Habitant à Marseille, le dessinateur s’est d’abord imprégné des paysages industriels de la région pour créer.

Inspiré par les lieux du passé ouvrier, il s’intéresse à ceux que le temps a transformé en salles de fête, de concerts… Un objet s’impose alors à lui : le jukebox. Associée aux bars et diners américains, dont l’usage est désuet, la boîte à musique s’est hissée au rang des objets collectors. Comme l’industrie wallonne il a marqué son époque et les traces de son passage persistent aujourd’hui.

Dans cette exposition, l’artiste diplômé en l’illustration à la HEAR de Strasbourg, propose dessins, sérigraphies et peintures à l’huile. Ces dernières, séries de tableaux grand format ont été réalisées au et pour le Vecteur et retracent ce savant mélange entre industrie et musique : chaque œuvre reprend un élément architectural de Charleroi où un jukebox et une image de film sont insérés : on retrouve le Rockerill, le kiosque, le panneau d’affichage de la gare… Dans ses dessins, tous noir et blanc, c’est la gomme et non le crayon qui révèle le motif. La place centrale de la musique dans l’exposition entraîne l’artiste à relier chaque œuvre à une chanson, une musique, une époque…

Une soirée est organisée à l’occasion du vernissage, concert et DJ set sont au programme le soir du 25 novembre à partir de 19h. Le lendemain Renaud Perrin propose une initiation à la gravure en relief sur gomme à graver.