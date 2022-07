Exposition de Raffaella Crispino aux Beaux-Arts de Tournai, quand botanique, histoire et chemins de fer se rencontrent

C’est une visite originale que promettent les Beaux-Arts de Tournai en ce moment. En silence ou guidés au son de la voix de l’artiste Raffaella Crispino grâce à ses audioguides, les visiteurs auront l’occasion d’explorer l’espace-temps, à la lumière du voyage et de la botanique.

L’exposition Open Field est réalisée en collaboration avec Europalia, avec pour thème "les chemins de fers". A partir du tableau monumental de Louis Gallait, L’Abdication de Charles Quint, qui entre 1841 et 1845 a voyagé en Europe dans les trains, l’artiste a entamé une réflexion sur l’histoire de ce royaume, l’un des premiers empires globalisés. Elle s’est interrogée sur ces flux qui participaient à la création d’un nouveau monde.

Quand on pénètre dans la salle principale, bijou d’architecture de Victor Horta, la lumière qui transperce le plafond de verre semble dominer l’espace. Ici, l’artiste a installé un bloc en terre cuite dans lequel on peut se faufiler. Comme la disposition du lieu lui évoquait une grande serre, cette installation accueille des graines, dont l’histoire est fascinante. Inspirée par une île de l’océan Atlantique, reboisée artificiellement par les Britanniques au XIXe, l’artiste a réuni les graines et les plantes importées dans cet écosystème, au musée.