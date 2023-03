Exposition de Jot Fau à Liège : "Le risque de se faire"

Jot Fau, étoile montante de l’art contemporain belge, expose en ce moment dans la galerie Les Drapiers à Liège. Jusqu’au 29 avril 2023, Le risque de se faire, présente des pièces exclusivement créées pour l’occasion en petits et moyens formats.

Fau aborde le corps et l’âme humaine comme des entités perméables, qui peuvent s’épanouir et survivre en se laissant imprégner par les objets et les événements qu’ils rencontrent. Être absolument poreux, dans le but d’apprendre et de se développer. Le manque de compréhension ou d’acceptation de soi pourrait être comblé en reconnaissant l’importance de ce qui nous entoure et ceux qui nous entourent dès notre plus jeune âge.