Exposition de Geneviève Vastrade à Ittre : rencontre avec Mère Nature

Sculptures de pierre, de bois, gravures, tentures sont exposées dans la grande salle de l’Espace Bauthier à Ittre. De l’intérieur à l’extérieur, dans le parc pour une "promenade sculpturale", l’exposition "inspiration et respiration végétales" de Geneviève Vastrade, est à visiter jusqu’au 7 août.

Si à l’origine la pierre semblait être l’essence du travail de l'artiste, au cours de sa vie le bois et la gravure ont pris de la place. Sans préférence pour l’un ou l’autre des médiums, l’artiste perçoit tout de même une différence profonde à l’ouvrage : l’une très dure, l’autre plus douce, pour laquelle la création est presque méditative. Les prises de vues, qui jouent avec la lumière, retouchées ou non, sont également un moyen d’exprimer sa créativité. Un jour, elle l’espère, ses créations concilieront tous ces matériaux qu’elle chérit. Son travail parle de nature, et à son image, imprévisible et mouvante, les erreurs de réalisation font partie de son processus artistique, que la sculptrice tente de rendre beau.

Mon travail actuel est une expérimentation ludique et légère de la sculpture, la gravure et la photographie. J’aime les matériaux et les explorer jusque dans leurs tréfonds.

Geneviève Vastrade