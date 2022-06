Exposition de Duván López à Orp-Jauche, un voyage multiforme et coloré

Jusqu’à la semaine prochaine, le peintre, sculpteur et poète de 68 ans Duván López s’expose à l’Espace d’Art Le Neuf à Orp-Jauche. Une occasion de découvrir l’univers particulièrement éclectique de l’artiste colombien, pour sa première exposition en Belgique.

On peut s’émerveiller ou se questionner devant ses toiles colorées et géométriques. Tête à deux visages, corps qui se mélangent aux objets, ses peintures intriguent et rappellent les mouvements du constructivisme et du primitivisme du début du XXe siècle. De façon plus moderne, l’artiste s’amuse également dans la création de dessins à l’encre, beaucoup plus minimalistes.