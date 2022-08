Exposition de Daniel Pelletti, peinture à vif

Le Musée Ianchelevici de La Louvière (Mill) et le Musée de la Mine et du Développement durable (MMDD) s’allient et présentent les œuvres du peintre et dessinateur louviérois Daniel Pelletti. L’exposition "Peinture à vif" occupe les deux musées, mais ce sont deux facettes de l’artiste que les deux sites dévoilent.

Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Mons, Daniel Pelletti est un artiste engagé, aujourd’hui figure incontournable de la peinture hainuyère. Par ses œuvres, il questionne la condition humaine, ses torts, ses travers mais aussi ses belles qualités.

Du côté du Mill, l’exposition plonge le visiteur dans l’univers foisonnant de l’artiste, et l’invite au voyage à travers le parcours artistique du peintre. La galerie tente de capturer ses différentes mouvances et de synthétiser son œuvre. Les peintures de Daniel Pelleti se lisent, et se racontent. Digne héritier de la figuration narrative française des années 1960, ses toiles ne sont pas une fidèle représentation du réel, mais bien une percée dans l’imaginaire du peintre, qui dénonce à coups de pinceau.

Du côté du MMDD, le musée propose un focus sur l’approche de Daniel Pelleti du paysage minier en exposant ses peintures qui plongent dans le Pays Noir et offre une vision singulière des terrils. À nouveau son art n’est pas une transposition de la réalité, mais bien une interprétation poétique du lieu et des paysages qui l’ont vu grandir.