Exposition de Damienne Flipo à Tournai "Seul l’amour sauve le monde"

C’est l’été, vous êtes assis à l’ombre d’un arbre. Les rayons de soleil traversent le feuillage pour vous caresser le visage, à côté de vous ruisselle la Drôme. Le clapotis de l’eau et les éclats de rire des enfants vous bercent. Vous êtes en harmonie avec le monde autour.

Retour en Belgique, où il pleut. Heureusement, à Tournai, l’exposition de Damienne Flipo ramène un peu de luminosité dans cette météo morose. Photographe argentique en noir et blanc, la tournaisienne diplômée en communication visuelle à l’Institut Saint-Luc de Ramegnies-Chin, a placé la lumière au centre de son travail. Au sens propre comme au figuré.

Depuis quatre ans, elle pose régulièrement ses valises dans le village de Saillans. La commune drômoise est connue pour la mise en œuvre d’une expérience de démocratie participative, et tente également d’intégrer de nouvelles façons d’habiter et de concevoir autrement l’usage et le partage du sol. Fatiguée d’une vision du monde comme saturée par les drames, Damienne Flipo espère par son œuvre amener de la lumière, révéler la beauté. Pour elle, l’artiste a une responsabilité dans ce qu’il montre. Motivée par les rencontres, elle capture dans cet espace singulier, l’espoir, le partage et l’entraide. Une série de clichés qui n’a d’autre intention que de montrer l’humanité, celle qui se reconnecte avec la Nature et ainsi peut-être avec sa propre nature…

"Seul l’amour sauve le monde" est à voir du 19 janvier au 19 février 2023 à la Galerie du lapin perdu.