Exposition de Bruno Lombardo, quand l’aquarelle dépeint les curiosités tournaisiennes

Si Bruno Lombardo vient de Bruxelles, c’est de Tournai dont il est amoureux, et le peintre se plaît à représenter celle qu’il aime sous toutes les coutures. Armé de ses pinceaux, d’un carnet, et d’un peu d’aquarelle, il arpente la ville aux cinq clochers. Depuis avril et jusqu’au 31 août, son exposition est à admirer au musée de Folklore et des Imaginaires de Tournai.

Invité par Jacky Legge, le responsable du musée, le peintre a pu exprimer sa créativité sur les murs de la galerie. Des petits dessins que l’on peut observer au-dessus d’une prise ou le long des plinthes rendent hommage à la ville tournaisienne et ses mutations.