Exposition de Baudouin Oosterlynck aux Beaux-Arts de Tournai : entre l’œil et l’oreille

Le musée des Beaux-Arts de Tournai invite l’artiste du son Baudouin Oosterlynck à investir son atrium jusqu’au 12 mars 2023. Ce lieu conçu par Victor Horta regorge d’options pour faire jouer les sens. Si le célèbre architecte souhaitait activer le regard sur les œuvres, le design de son bâtiment offre aussi de nombreuses possibilités acoustiques. Ici les œuvres présentées réveillent l’ouïe, tant par une variété de sons que par une appréciation du silence. Baudouin Oosterlynck mène son projet artistique avec la volonté de renouveler le rapport à l’art par l’ouïe, en révélant les vibrations et les fréquences enfouies. Et il y en a autant pour les yeux que pour les oreilles…

Durant le parcours, les visiteurs pourront s’arrêter devant des sculptures sonores et toutes sortes de bizarreries qui stimulent l’audition. Il est possible aussi de jouer sur des instruments d’écoute ou encore de s’émerveiller sur la collection de 200 lunettes de l’artiste. Sur des partitions-dessins, le musicien nous entraîne dans ses multiples voyages réalisés en Europe à la quête du silence : "À chaque fois il a fallu reposer les oreilles cinq à six jours avant d’être à même d’entendre " les variations du silence ". Le silence varie en fonction du relief, de l’altitude, de la température, du degré d’humidité… Il varie surtout en fonction de l’enveloppe qui le contient." explique-t-il.

Des performances sonores sont également prévues les mercredis 14 décembre, 11 janvier, 15 février et 8 mars par les classes de percussion du Conservatoire de Tournai.