Exposition "Dans le gaz" à Thuin, quand des patients alcooliques se racontent

A partir de matériaux récupérés, l’équipe a monté en grand son exposition. Responsables de l’entièreté du projet, les résidents se sont reconvertis en scénographe comme en plasticiens. Le titre de l’exposition a émergé lors d’un atelier d’écriture. Il témoigne de cette période où les malades se sentaient perdus, déboussolés, "dans le gaz". A travers des œuvres collectives comme individuelles, l’exposition raconte les difficultés et les embûches rencontrées sur la route de l’addiction : problèmes de santé, perte de contact avec la famille, perte de son travail… Si la souffrance est prégnante aux travaux présentés, on y lit également une grande force et une grande résilience. Les artistes en herbe transmettent à la fois le brouillard mais également l’espoir et leur chemin vers la lumière.

Jusqu’au 28 janvier 2023