Exposition d’Annette Masquilier à Tournai, une ode à la vie et à la résilience

L’exposition nous immerge dans l’univers très personnel de l’artiste, dont la naissance des œuvres vient d’une révolte. Plus jeune, elle est confrontée à la misogynie, par ses créations, elle souhaite affirmer son existence en tant que femme. Le féminisme, est depuis toujours en filigranes de ses créations. Si l’exposition "Et(r)eignez avant de partir" couvre des thématiques plus universelles, des clins d’œil au féminisme continuent d’être glissés dans ses productions, comme l’utilisation de gants de vaisselle pour former des tournesols.

Par son travail, la plasticienne partage ses pensées philosophiques et existentielles. Cependant, aucun fragment de réponse n’est donné : chaque visiteur, chaque regard, chaque passage détient sa propre interprétation.

Informations pratiques

Gratuit

Jusqu’au 31 août 2022

Hôtel de ville de Tournai

Rue Saint-Martin 52 - 7500 Tournai