Exposition "Clay in life" : l’Art nouveau carolo se réinvente en céramique

Le Vecteur, à Charleroi, offre régulièrement aux artistes belges et internationaux un espace pour déployer leur créativité. La dernière résidente de cette maison culturelle, Asuka Takagi est récemment diplômée de l’ERG à Bruxelles en sculpture et peinture. Sa nouvelle exposition Clay in Life est visible jusqu’au 31 mars.

Le travail d’Asuka Takagi est influencé notamment par le mouvement japonais Mingei ou l’univers fantastique mais cette fois-ci c’est la ville de Charleroi qui est au cœur de sa réflexion artistique. Dans le cadre de sa résidence de cinq mois au Pays Noir, l’artiste s’inspire des bâtiments du paysage Art nouveau de la ville. Particulièrement fascinée par le végétal, les courbes de l’Art nouveau qui évoque lianes et floraisons étaient un point de départ intéressant pour elle. Par la suite, Asuka Takagi se penchera sur le contraste entre la minutie de ces architectures, dans cette ville connue pour son ancienne industrie et ses travaux.

Rondeurs et lignes droites, esthétisme bourgeois et travail ouvrier sont tant d’oppositions qui se retrouvent dans l’exposition : les binarités de la ville carolo sont au cœur de la création de la sculptrice. Pour elle, cela "évoque le processus de production de la céramique qui, du modelage à la cuisson, laisse place au hasard et à l’imprévu."