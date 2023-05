Exposition Brussels Queer Graphics : des pièces inédites qui célèbrent les communautés LGBTQIA+

Jusqu’au 5 novembre, le Design Museum Brussels présente Brussels Queer Graphics. Au cœur de cette expo, des pièces inédites et une grille de lecture esthétique et historique de l’engagement des communautés LGBTQIA+ des années 50 à aujourd’hui. Un événement à ne pas rater !

On l’oublie parfois, mais les objets, affiches et flyers racontent une époque, ses combats, ses réalités. Les matériaux utilisés en disent long sur les systèmes de domination dans lesquels les supports sont conçus. Brussels Queer Graphics met en lumière 70 années de langage visuel des communautés LGBTQIA+ à Bruxelles.

Entre lutte et célébration, visibilisation et ralliement, intime et politique : le graphisme pour exister et affirmer son identité.