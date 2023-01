Exposition, bal et dîners d’époque pour le centenaire de la disparition de Sarah Bernhardt

Plusieurs événements rendront prochainement hommage, principalement à Paris, à la comédienne française Sarah Bernhardt, disparue il y a 100 ans. Considérée comme la première star internationale, La Voix d’or, pour qui Jean Cocteau inventa l’expression "monstre sacré", a porté le théâtre français sur les cinq continents avant de devenir un phénomène.

Parmi les lieux qui lui rendront hommage, le Petit Palais – qui abrite un célèbre portrait de la tragédienne signé Georges Clairin – présentera, du 14 avril au 27 août, l’exposition "Et la femme créa la star". Celle-ci retracera sa vie et sa carrière – avec, entre autres, des objets de son intérieur et de sa garde-robe -, mais aussi ses activités de peintre, d’écrivaine et surtout de sculptrice.

Star de la Comédie-Française, avec qui elle a entretenu des relations houleuses, elle faisait régulièrement les choux gras de la presse qui s’extasiait de ses interprétations mais s’exaspérait aussi de son excentricité.