Exposition aux abattoirs de Bomel : Ode aux rivières namuroises

Du 01 au 15 juillet 2022, au Centre Culturel de Namur, on se sent en vacances avec "Un été à Bomel" qui propose de nombreuses activités. Des stages pour tous les âges, des spectacles, du cinéma en plein air et comme chaque année un·e artiste de la ville à l’honneur au sein des anciens Abattoirs. Cette année, c’est la plasticienne Anne Dejaifve qui prend ses quartiers dans la grande salle avec une série de peintures.

L’exposition " Who ? You ! " s’inspire des trois rivières qui quadrillent la ville de Namur : le Houyoux, la Sambre et la Meuse. L’artiste s’est questionné sur ces cours d’eaux et sur la relation qu’ils entretiennent avec les endroits qu'ils traversent, les gens qui les croisent et réciproquement. De ce processus créatif naît une réflexion existentielle entre le cours d’eau et le cours du temps, le fil de l’eau et le fil de la vie.