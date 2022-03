Exposition autour du 100e anniversaire de Toots Thielemans à la KBR

Dans cette exposition, les visiteurs découvrent le son unique de Toots, qui reflète son génie musical et sa personnalité attachante. " Toots 100. The Sound of a Belgian Legend " se veut une expérience immersive : à l’aide d’un casque, les visiteurs peuvent s’immerger totalement dans le timbre de l’univers de Toots et s’approprier sa musique, les emportant ainsi dans un voyage musical inoubliable.

Les visiteurs pourront également découvrir une impressionnante collection d’instruments de musique, de disques, de correspondances personnelles, de partitions et de matériel musical et visuel jamais publié. Un certain nombre d’artistes contemporains ont réalisé des œuvres spécifiques à l’occasion de l’année Toots comme Jean-Claude Salemi, Pieter Fannes, Jan van der Veken, Dominique Goblet et Leen Van Hulst qui présentent leurs créations dans l’exposition.

Pour plus d’informations sur l’événement : "Toots 100. The Sound of a Belgian Legend"