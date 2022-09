Exposition au Mundaneum : la Commune regagne les rues de Paris

Du 7 septembre au 20 novembre, le Mundaneum accueille l’exposition “Vive la Commune !” du collectif Krasnyi. La Commune désigne les mouvement insurrectionnels français ayant eu lieu à la fin du XIXe siècle. Malgré sa brièveté, la Commune de Paris a marqué l'histoire et est encore aujourd'hui symbole de révolution. Pendant 72 jours, les communard·es se sont battus pour construire une république démocratique et sociale, organisant des élections populaires, amorçant des mesures sociales radicales, discutant des sujets politiques au sein des clubs révolutionnaires… Et les femmes sont nombreuses dans les rangs des insurgés. Elles se battent aux côtés des hommes, s’organisent en associations et en clubs, prennent la parole et revendiquent davantage d’égalité, leur engagement constitue une avancée dans les droits des femmes.

À travers une série de photographies en noir et blanc de la ville de Paris capturée par Karim Brikci-Nigassa, la commune reprend vie, en dessin. Manu Scordia et Thibaut Dramaix, les dessinateurs de ce projet, habitent et habillent les lieux importants de l’histoire de la Commune de Paris. A leur manière, ils reconstituent certains événements. Leurs interprétations sont encadrées par les contextualisations sociales, politiques et historiques de Sixtine d’Ydewalle, doctorante en théorie de la démocratie et des documents d’archives du Mundaneum. Ainsi, l'exposition plongent les visiteurs dans l’ambiance de Paris de 1871.